Yarın Kütahya'da okullar tatil mi? Yetkililerden Kütahya 7 Ocak kar tatili açıklaması geldi mi?

Kütahya'da yarın okullar tatil mi sorusu, kentte yaşayan veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Özellikle akşam saatlerinde araştırmalarını yoğunlaştıranlar, Kütahya Valiliği'nin kar tatili açıklaması yapıp yapmadığını araştırıyor. İşte, merakla araştırılan 7 Ocak Salı son dakika Kütahya kar tatili haberleriyle ilgili detaylı bilgiler.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliği ya da resmi yetkililerden yarın yani 7 Ocak Salı günü için henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ZOR ANLAR YAŞATTI

Kütahya ve ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Dumlupınar, Aslanapa, Altıntaş, Şaphane ve Çavdarhisar ilçelerinde oldukça etkili oluyor.

Kar yağışının devam ettiği ilçelerde pazartesi günü okullar tatil edilirken, Belediye ve özel idare ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği açıklandı. Aslanapa ve Dumlupınar ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği, köylülerin kendi imkanlarıyla traktörlerle köy içlerini temizledikleri bildirildi.

İlçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılırken, özel idare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarfediyor.

Öte yandan yekliler tarafından bölgede araç ile seyahat edecek vatandaşlara, zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.