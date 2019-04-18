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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Yarın kandil mi? Berat Kandili ne zaman?

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Yarın kandil mi? Berat Kandili ne zaman?

Yarın kandil mi sorusu, birçok Müslüman'ın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Ellerin semaya açılıp duaların dillendirileceği bu özel günü kaçırmak istemeyen birçok vatandaş Berat Kandili ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, tövbeler edilip güzel dileklerde bulunulacak olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, yarın kandil mi sorusuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği detaylı bilgiler

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Berat Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Yarın kandil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YARIN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler bilgilerine göre Berat Kandili, 19 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek. 

Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek. 

BERAT GECESİ NASIL DUA EDİLEBİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” buyurduğunu müjdelemiştir.

 

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