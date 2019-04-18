Yarın kandil mi? Berat Kandili ne zaman?
Yarın kandil mi sorusu, birçok Müslüman'ın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Ellerin semaya açılıp duaların dillendirileceği bu özel günü kaçırmak istemeyen birçok vatandaş Berat Kandili ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, tövbeler edilip güzel dileklerde bulunulacak olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, yarın kandil mi sorusuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği detaylı bilgiler
Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Berat Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Yarın kandil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YARIN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler bilgilerine göre Berat Kandili, 19 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek.
Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
BERAT GECESİ NASIL DUA EDİLEBİLİR?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” buyurduğunu müjdelemiştir.
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