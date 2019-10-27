Yarın kamu kurumları açık mı? Devlet dairelerinde yarın mesai var mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'de resmi tatil yapacak vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma düzenini merak etmeye başladı. Peki, 28 Ekim'de kamu kurumları açık mı? Devlet dairelerinde 28 Ekim'de mesai var mı?
28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olacak. Bu gelişmenin ardından çeşitli kamu kurumlarda resmi işlemleri olan vatandaşlar, 28 Ekim'de kamu kurumlarının çalışma saatlerini merak etmeye başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de kamu kurumları öğlene kadar işlem yapacak. 29 Ekim'de de kapalı olacak devlet kurumları, 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai takvimine dönecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.
Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
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