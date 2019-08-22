Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23 Ağustos hava durumu raporu
Ağustos ayının son günlerine doğru etkisini arttıran yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, cuma günü Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde ise hava sıcaklığında düşüş yaşanacak. Peki, yarın nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 23 Ağustos Cuma hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ,Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda Terme ve Salıpazarı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 27°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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