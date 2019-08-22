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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23 Ağustos hava durumu raporu

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Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23 Ağustos hava durumu raporu

Ağustos ayının son günlerine doğru etkisini arttıran yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, cuma günü Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde ise hava sıcaklığında düşüş yaşanacak. Peki, yarın nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 23 Ağustos Cuma hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ,Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 23 Ağustos hava durumu raporu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 23 Ağustos hava durumu raporu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 23 Ağustos hava durumu raporu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda Terme ve Salıpazarı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 27°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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