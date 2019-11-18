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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu

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Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Özellikle sağanak uyarılarının yapılmasıyla, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'da sis ve pus bekleniyor. İşte, 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu

ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Parçalı ve çok bulutu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutu

MANİSA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI -2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

KARS -9°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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