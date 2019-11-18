Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu
Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Özellikle sağanak uyarılarının yapılmasıyla, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'da sis ve pus bekleniyor. İşte, 19 Kasım Salı Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutu
MANİSA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI -2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS -9°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle