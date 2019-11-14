Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu
Perşembe günü İstanbul'da hafif sağanak yağışın etkili olmasıyla, "yarın yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden Türkiye geneli hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, son değerlendirmelere göre, 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’da yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir illeri dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile bu akşam saatlerinde Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MANİSA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya ile yarın (Cuma) Ankara, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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