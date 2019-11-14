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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.11.2019 - 19:28, Son Güncelleme:/

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu

Perşembe günü İstanbul'da hafif sağanak yağışın etkili olmasıyla, "yarın yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden Türkiye geneli hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, son değerlendirmelere göre, 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’da yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir illeri dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu

ÇANAKKALE 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile bu akşam saatlerinde Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya ile yarın (Cuma) Ankara, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı 15 Kasım Cuma il il hava durumu raporu

AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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