Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu (Kilis ve G. Antep hariç) ile Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güney Ege kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

İZMİR 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile yarın Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ÇANKIRI 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KONYA 3°C, 6°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KASTAMONU -2°C, 7°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT -5°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar bölgenin güneybatı kesimleri ile Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KARS -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

MALATYA 3°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

VAN 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar G. Antep ve Kilis dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu