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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Salı günü yağmur yağacak mı?

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Yarın hava nasıl olacak? Salı günü yağmur yağacak mı?

Aralık ayı itibariyle hava sıcaklığında yaşanan düşüşle, yarın yağmur yağacak mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. son hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'da salı günü rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 3 Aralık Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin kar, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın (Salı) zamanla Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Yarın hava nasıl olacak Salı günü yağmur yağacak mı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TEKİRDAĞ 5°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE
Parçalı, zamanla Kuzey Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS -8°C, 7°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 6°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin kar, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

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