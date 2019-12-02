Yarın hava nasıl olacak? Salı günü yağmur yağacak mı?
Aralık ayı itibariyle hava sıcaklığında yaşanan düşüşle, yarın yağmur yağacak mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. son hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'da salı günü rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 3 Aralık Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin kar, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın (Salı) zamanla Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TEKİRDAĞ 5°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı, zamanla Kuzey Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SİVAS -8°C, 7°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BAYBURT -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin kar, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
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