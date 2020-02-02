Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi hava durumu raporu
Hafta sonu hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmasıyla birlikte gözler pazartesi hava durumu raporuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava durumu tahminine göre çarşamba günü hava sıcaklıkları düşüşe geçecek, güneşli hava yerini yağışlı günlere bırakacak. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10
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