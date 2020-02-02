Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10