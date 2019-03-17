Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi hava durumu raporu
Yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala hava durumu merak konusu oldu. 18 Mart tarihli planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki hava durumunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17 Mart gününün (Pazartesi) ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İSTANBUL
17 Mart 2019 Pazar günü güneşli, sıcaklık 19, 18 Mart 2019 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 9-18, 19 Mart 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 10-18, 20 Mart 2019 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 9-16, 21 Mart 2019 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 7-13
ANKARA
17 Mart 2019 Pazar günü güneşli, sıcaklık 16, 18 Mart 2019 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 3-15, 19 Mart 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 4-18, 20 Mart 2019 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 6-18, 21 Mart 2019 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 5-13.
İZMİR
17 Mart 2019 Pazar günü güneşli, sıcaklık 19, 18 Mart 2019 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 11-21, 19 Mart 2019 Salı günü parçalı bulutlu, sıcaklık 11-20, 20 Mart 2019 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 12-20, 21 Mart 2019 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 8-20
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