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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

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Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

Meteoroloji, yarın Antalya ile Muğla ve Afyonkarahisar için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise yarın yer yer sis ve pus görebilecek. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yurt genelinde 2-4 derecelik artış olacağını belirtti. İşte yapılan açıklamalar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleri yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı Akdeniz ile Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yurt genelinde 2-4 derecelik artış olacağını belirtti. İşte yapılan açıklamalar;

"2-4 DERECELİK ARTIŞ VAR"

"Öncelikle yeni bir kar üzerine eklenmeyecek. Yağışın olmaması da ayrı bir problem. Risk var ama yağış yok.

Yurdun genelinde sıcaklıklar biraz artıyor. 2-4 derecelik artışlar var. Bu artışlar ile birlikte yurdun bir bölümü yağışsız.

O BÖLGELERE YAĞIŞ GELECEK

Güney Ege ve Batı Akdeniz’e yağış geliyor. Yine yağış geçen hafta olduğu kadar olmasa da sıkı bir sağanak şeklinde Güney Ege ve Batı Akdeniz’e ilk etapta yağış geliyor.

Salı günü yağış etki alanını biraz genişletiyor. Çarşamba günü yurdun büyük bölümüne yağışlar yayılacak.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu’da kuzeyde kar olmak üzere yağış yere inecek. Çok çok kuvvetli görünmüyor.

Ayın 10’u gibi sert bir soğuk dalga olabilir. Bunu takip ediyoruz. Böyle sert soğuk hava dalgası geldiğinde birçok aktivite arkasından oluşuyor. Soğuk hava kendi başına gelmiyor."

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Marmara için sis uyarısı

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