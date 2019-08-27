YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji'den 28 AÄŸustos için uyarÄ±
AÄŸustos ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerine doÄŸru, ilerleyen gÃ¼nlerde havanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Ã–zellikle ikamet ettikleri ÅŸehirlerde sÄ±caklÄ±k ve yaÄŸmur olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmeleri sorguluyor. Peki, yarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte, 28 AÄŸustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Kars, Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte, Meteoroloji'nin deÄŸerlendirmesine gÃ¶re il il hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.
RÃœZGAR: Genellikle kuzey yÃ¶nlerden, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lge genelinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
Ä°STANBUL 24Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KIRKLARELÄ° 20Â°C, 32Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
KOCAELÄ° 20Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
Â
EGE
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHÄ°SAR 18Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
DENÄ°ZLÄ° 24Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
Ä°ZMÄ°R 27Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
MANÄ°SA 26Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
AKDENÄ°Z
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ADANA 24Â°C, 36Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ANTALYA 29Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
HATAY 26Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ISPARTA 20Â°C, 32Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
Ä°Ã‡ ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ANKARA 17Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
ESKÄ°ÅžEHÄ°R 16Â°C, 31Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
KONYA 19Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
SÄ°VAS 12Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
BOLU 12Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
DÃœZCE 18Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SÄ°NOP 24Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ZONGULDAK 20Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
AMASYA 18Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
SAMSUN 22Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
TOKAT 18Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
TRABZON 23Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde Kars Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ERZURUM 11Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
KARS 9Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MALATYA 19Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
VAN 12Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
DÄ°YARBAKIR 21Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
GAZÄ°ANTEP 23Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
MARDÄ°N 26Â°C, 36Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
ÅžANLIURFA 24Â°C, 41Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
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