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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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27.08.2019 - 21:42, Son GÃ¼ncelleme:

YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji'den 28 AÄŸustos için uyarÄ±

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YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji'den 28 AÄŸustos için uyarÄ±

AÄŸustos ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerine doÄŸru, ilerleyen gÃ¼nlerde havanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Ã–zellikle ikamet ettikleri ÅŸehirlerde sÄ±caklÄ±k ve yaÄŸmur olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmeleri sorguluyor. Peki, yarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte, 28 AÄŸustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Kars, Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte, Meteoroloji'nin deÄŸerlendirmesine gÃ¶re il il hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RÃœZGAR: Genellikle kuzey yÃ¶nlerden, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YarÄ±n hava nasÄ±l olacak Meteorolojiden 28 AÄŸustos iÃ§in uyarÄ±

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

YarÄ±n hava nasÄ±l olacak Meteorolojiden 28 AÄŸustos iÃ§in uyarÄ±

MARMARA
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lge genelinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°STANBUL 24Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KIRKLARELÄ° 20Â°C, 32Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

KOCAELÄ° 20Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

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YarÄ±n hava nasÄ±l olacak Meteorolojiden 28 AÄŸustos iÃ§in uyarÄ±

EGE
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR 18Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

DENÄ°ZLÄ° 24Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

Ä°ZMÄ°R 27Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MANÄ°SA 26Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA 24Â°C, 36Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA 29Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

HATAY 26Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA 20Â°C, 32Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA 17Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 16Â°C, 31Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

KONYA 19Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°VAS 12Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU 12Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DÃœZCE 18Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°NOP 24Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK 20Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AMASYA 18Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN 22Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TOKAT 18Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON 23Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde Kars Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 11Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

KARS 9Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA 19Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 12Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 21Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP 23Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N 26Â°C, 36Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA 24Â°C, 41Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

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