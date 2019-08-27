Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Kars, Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte, Meteoroloji'nin deÄŸerlendirmesine gÃ¶re il il hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RÃœZGAR: Genellikle kuzey yÃ¶nlerden, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lge genelinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°STANBUL 24Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KIRKLARELÄ° 20Â°C, 32Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

KOCAELÄ° 20Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Â

EGE

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n; bÃ¶lgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR 18Â°C, 30Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

DENÄ°ZLÄ° 24Â°C, 37Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

Ä°ZMÄ°R 27Â°C, 37Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MANÄ°SA 26Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA 24Â°C, 36Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA 29Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

HATAY 26Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA 20Â°C, 32Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, yarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) Ã¶ÄŸleden sonra yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lgenin doÄŸusunun yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA 17Â°C, 30Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 16Â°C, 31Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

KONYA 19Â°C, 30Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°VAS 12Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU 12Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DÃœZCE 18Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°NOP 24Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK 20Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Tokat ve Artvin Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu akÅŸam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AMASYA 18Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN 22Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TOKAT 18Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON 23Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde Kars Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 11Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

KARS 9Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, bu akÅŸam ilk saatlerde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA 19Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 12Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 21Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP 23Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N 26Â°C, 36Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA 24Â°C, 41Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k