Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı
GeriGündem Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.09.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Meteoroloji ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Eylül Salı günü (yarın) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın etki olması öngörülüyor. Peki, nerelere yağmur yağacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Ordu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğu, Kahramanmaraş ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu

HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu ile Samsun ve Tokat'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Elazığ, Bingöl ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı! Görüntüleri ortaya çıktı
Paraşüt faciasından acı haber geldi
Binlercesi öldü, diğerleri için zamana karşı yarış başladı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Hepsi toplanacak