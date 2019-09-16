Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Eylül için bölge bölge yağış uyarısı
Yeni haftaya girilmesiyle beraber Meteoroloji ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Eylül Salı günü (yarın) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın etki olması öngörülüyor. Peki, nerelere yağmur yağacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Ordu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğu, Kahramanmaraş ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu
HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu ile Samsun ve Tokat'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Elazığ, Bingöl ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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