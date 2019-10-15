Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 16 Ekim Çarşamba günü için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte,16 Ekim Türkiye geneli hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve Denizli çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam il merkezinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonrail merkezi ve kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 29°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS 0°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kilis ve Gaziantep çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yoğunlaşan vatandaşların araştırmaları akşam saatlerinde artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Son değerlendirmelere göre, istanbul'da sis ve pus görülece, Ege Bölgesi'nde ise sağanak etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve Denizli çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam il merkezinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonrail merkezi ve kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 29°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS 0°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kilis ve Gaziantep çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık