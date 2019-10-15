Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 16 Ekim Çarşamba günü için yağmur uyarısı
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yoğunlaşan vatandaşların araştırmaları akşam saatlerinde artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Son değerlendirmelere göre, İstanbul'da sis ve pus görülecek, Ege Bölgesi'nde ise sağanak etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte,16 Ekim Türkiye geneli hava durumu raporu
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve Denizli çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam il merkezinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonrail merkezi ve kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 24°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 29°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS 0°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kilis ve Gaziantep çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yoğunlaşan vatandaşların araştırmaları akşam saatlerinde artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Son değerlendirmelere göre, istanbul'da sis ve pus görülece, Ege Bölgesi'nde ise sağanak etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve Denizli çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam il merkezinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonrail merkezi ve kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 24°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 29°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS 0°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kilis ve Gaziantep çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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