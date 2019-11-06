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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı

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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı

Pastırma sıcaklarının gelmesiyle beraber, sıcak ve güneşli hava ülke genelinde kendisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarındaki artış devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz'in batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte, 7 Kasım il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya'nın batısı ile Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı

EDİRNE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C
Az bulutlu

MERSİN 19°C, 28°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇORUM 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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