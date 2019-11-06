Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 7 Kasım il il hava durumu tahminlerini paylaştı
Pastırma sıcaklarının gelmesiyle beraber, sıcak ve güneşli hava ülke genelinde kendisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarındaki artış devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz'in batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte, 7 Kasım il il hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya'nın batısı ile Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Az bulutlu
MERSİN 19°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇORUM 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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