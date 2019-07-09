Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığının ise bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede azalması öngörülüyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 10 Temmuz hava durumu verileri.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Kurumun internet sitesinden yapılan uyarıda, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, il il hava durumu tahminleri.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR
Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.
Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.
Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
BURSA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, °C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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