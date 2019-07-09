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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığının ise bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede azalması öngörülüyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 10 Temmuz hava durumu verileri.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Kurumun internet sitesinden yapılan uyarıda, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte, il il hava durumu tahminleri.

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu

BURSA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, °C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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