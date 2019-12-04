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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Kar nerelere yağacak? 5 Aralık hava durumu raporu

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Yarın hava nasıl olacak? Kar nerelere yağacak? 5 Aralık hava durumu raporu

Soğuk havalar etkisinin arttırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece hava sıcaklığı azalacak. İstanbul'da ise yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Kar nerelere yağacak? İşte, 5 Aralık Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın hava nasıl olacak Kar nerelere yağacak 5 Aralık hava durumu raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, gece ve sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 3°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 5°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur, K. Maraş'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa, Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Kayseri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak Kar nerelere yağacak 5 Aralık hava durumu raporu

KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

SİVAS -2°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE 4°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK 5°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 2°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya ve Elazığ çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak Kar nerelere yağacak 5 Aralık hava durumu raporu

ERZURUM -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yarın yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak Kar nerelere yağacak 5 Aralık hava durumu raporu

DİYARBAKIR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuvvetli olmak üzere yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

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