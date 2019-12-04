Yarın hava nasıl olacak? Kar nerelere yağacak? 5 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, gece ve sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 5°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur, K. Maraş'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa, Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Kayseri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

KONYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

SİVAS -2°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 2°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya ve Elazığ çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yarın yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuvvetli olmak üzere yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.