Yarın hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu
Yeni hafta öncesinde en çok araştırılan konulardan biri hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava durumuna göre birçok bölgede hafta sonuna kadar etkili olacak yağışlar dikkat çekerken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri dolaylarında seyredecek.
İstanbul 21 Ekim 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 22 Ekim 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 23 Ekim 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 24 Ekim 2018 Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklık 18 derece, İstanbul 25 Ekim 2018 Perşembe günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece.
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