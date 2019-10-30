Yarın hava nasıl olacak? 31 Ekim il il hava durumu tahminleri
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününe ait hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde azalacak. Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu kıyılarında ise yağış etkili olacak. İşte, son değerlendirmelere göre 31 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzey kıyıları ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları, sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kıyı kesimleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Demirköy ve Vize ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, sabah kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey ve Kıyı Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
MERSİN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve sisli, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve sisli, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 9°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇORUM 4°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
HAKKARİ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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