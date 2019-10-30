Yarın hava nasıl olacak? 31 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzey kıyıları ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları, sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kıyı kesimleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Demirköy ve Vize ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, sabah kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey ve Kıyı Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

HATAY 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

MERSİN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve sisli, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve sisli, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM 4°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

HAKKARİ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu