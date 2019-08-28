Yarın hava nasıl olacak? 29 Ağustos il il hava durumu raporu
Perşembe gününe ait hava durumu tahminleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. İkamet ettikleri bölgelerde özellikle sağanak yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, hava durumu tahminlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin bilgileri doğrultusunda 29 Ağustos il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Güney Ege'nin iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle