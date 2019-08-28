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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 29 Ağustos il il hava durumu raporu

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Yarın hava nasıl olacak? 29 Ağustos il il hava durumu raporu

Perşembe gününe ait hava durumu tahminleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. İkamet ettikleri bölgelerde özellikle sağanak yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, hava durumu tahminlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin bilgileri doğrultusunda 29 Ağustos il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın hava nasıl olacak 29 Ağustos il il hava durumu raporu

MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, Güney Ege'nin iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Yarın hava nasıl olacak 29 Ağustos il il hava durumu raporu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KARS 9°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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