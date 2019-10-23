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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Samsun'un doğu ilçeleri ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri, Osmaniye'nin güney kesimleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Yarın hava nasıl olacak 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yarın hava nasıl olacak 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri

MERSİN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri

AMASYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu ilçeleri sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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