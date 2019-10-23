Yarın hava nasıl olacak? 24 Ekim Perşembe il il hava durumu tahminleri
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Samsun'un doğu ilçeleri ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri, Osmaniye'nin güney kesimleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MANİSA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu ilçeleri sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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