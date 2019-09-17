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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, hafta ortasında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 33°C
Az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 33°C
Az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 30°C
Az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Yarın hava nasıl olacak 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 36°C
Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 29°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu

KONYA 13°C, 30°C
Az bulutlu

SİVAS 9°C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE 13°C, 32°C
Az bulutlu

SİNOP 18°C, 27°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 28°C
Az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 33°C
Az bulutlu

SAMSUN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C
Az bulutlu

VAN 12°C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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