Yarın hava nasıl olacak? 18 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, hafta ortasında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 36°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu
KONYA 13°C, 30°C
Az bulutlu
SİVAS 9°C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 13°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 18°C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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