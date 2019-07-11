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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili oldu. İstanbul'un yanı sıra yurdun çeşitli yerleri bugün yoğun yağışlıydı. Vatandaşlar şimdi, yarın yani 12 Temmuz Cuma günü hava durumunu merak ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı. Yağışlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde etkili oldu. Gözler şimdi, yarının hava durumunda. İşte, 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Trakya, Ege'nin kıyı ve iç kesimlerinde yağmur beklenmiyor. Akdeniz bölgesinin batısı ile İç Anadolu'da Ankara ile Konya yöreleri de parçalı bulutlu olacak.

Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; cuma günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Yarın hava nasıl olacak 12 Temmuz hava durumu tahminleri

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