Yarın hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili oldu. İstanbul'un yanı sıra yurdun çeşitli yerleri bugün yoğun yağışlıydı. Vatandaşlar şimdi, yarın yani 12 Temmuz Cuma günü hava durumunu merak ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı. Yağışlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde etkili oldu. Gözler şimdi, yarının hava durumunda. İşte, 12 Temmuz il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Trakya, Ege'nin kıyı ve iç kesimlerinde yağmur beklenmiyor. Akdeniz bölgesinin batısı ile İç Anadolu'da Ankara ile Konya yöreleri de parçalı bulutlu olacak.
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; cuma günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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