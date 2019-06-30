Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'daki 5 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 1 Temmuz Pazartesi hava durumu tahminleri.
Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sağanak yağışların devam etmesi sonrası, vatandaşlar da haftanın ilk günü havanın nasıl olacağı ile ilgili araştırmalarına başladı. Türkiye genelinde yağmur yağıp yağmayacağını merak edenler, Meteoroloji'nin paylaşmış olduğu il il hava durumu tahminlerini sorguluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Peki, nerelere illere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 1 Temmuz Pazartesi gününe ait hava durumu bilgileri.
DOĞU ANADOLU'YA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'daki 5 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ile Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan'da 14, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Tunceli'de 32, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Erzurum'da 21, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 17 derece
olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Yorumları Göster
Yorumları Gizle