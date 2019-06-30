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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'daki 5 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 1 Temmuz Pazartesi hava durumu tahminleri.

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sağanak yağışların devam etmesi sonrası, vatandaşlar da haftanın ilk günü havanın nasıl olacağı ile ilgili araştırmalarına başladı. Türkiye genelinde yağmur yağıp yağmayacağını merak edenler, Meteoroloji'nin paylaşmış olduğu il il hava durumu tahminlerini sorguluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Peki, nerelere illere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 1 Temmuz Pazartesi gününe ait hava durumu bilgileri.

DOĞU ANADOLU'YA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'daki 5 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ile Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esecek.

Yarın hava nasıl olacak 1 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan'da 14, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Tunceli'de 32, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Erzurum'da 21, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 17 derece
olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Yarın hava nasıl olacak 1 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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