Yarın hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 5 günlük il il hava durumu raporu

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu soğuyan havalarla birlikte yanıtı araştırılan konulardan oldu. Özellikle geride bıraktığımız hafta ülkenin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve batı kesimlerinde etkili olan kar yağışı İstanbullu vatandaşların kar beklentisini arttırdı. Son hava durumu tahminlerine göre ise kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte, 13 Ocak Pazartesi günü için il il hava durumu tahminleri.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da 15 Ocak çarşamba gününe kadar güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışın etkili olması ön görülüyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA 9°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 8°C, 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 5°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA -2°C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

ÇORUM -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM 8°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -11°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

VAN -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu