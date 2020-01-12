Yarın hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 5 günlük il il hava durumu raporu
Türkiye'nin birçok kentinde geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışıyla beraber yeni hafta öncesi son dakika hava durumu tahminleri araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, soğuyan havaların kar yağışına neden olup olmayacağını sorguluyor. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli 5 günlük il il hava durumu raporu.
İstanbul'a kar yağacak mı sorusu soğuyan havalarla birlikte yanıtı araştırılan konulardan oldu. Özellikle geride bıraktığımız hafta ülkenin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve batı kesimlerinde etkili olan kar yağışı İstanbullu vatandaşların kar beklentisini arttırdı. Son hava durumu tahminlerine göre ise kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte, 13 Ocak Pazartesi günü için il il hava durumu tahminleri.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da 15 Ocak çarşamba gününe kadar güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışın etkili olması ön görülüyor.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 9°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 8°C, 15°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 5°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 0°C, 4°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA -2°C, 4°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
ÇORUM -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM 8°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -11°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
VAN -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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