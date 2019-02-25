Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?
Yarın hangi illerde okullar tatil edildi sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrencinin büyük bir merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Marmara ve Ege bölgesinde 3 gündür etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının ardından bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki, yarın hangi illerde eğitime ara verilecek?
Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle yarın eğitime Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ara verildi. Kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenmeye devam edecek.
GÖKÇEADA VE YENİCE'DE OKULLARA KAR TATİLİ
Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenice ve Gökçeada genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.
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