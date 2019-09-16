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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA - İSTANBUL
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yarın hâkim karşısında

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Yarın hâkim karşısında

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel istismar ve cinsel saldırı gibi 24 ayrı suçlama yöneltilen ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ile birlikte 171’i tutuklu 225 kişi, yarın Silivri’de ilk kez hâkim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 3 bin 908 sayfalık iddianamede, mağdur ve müşteki 125 ismin en tepesinde ise 20 yıl önce Adnan Oktar’a ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan yer alıyor. Davanın ilk bölümünün kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

SAÇAN 1 NUMARALI MÜŞTEKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla hareket eden polisler, Adnan Oktar ve müritlerine yönelik dev bir operasyon yaptı. Adnan Oktar 11 Temmuz 2018’de gözaltına alındı. Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu 171’i tutuklu 52’si adli kontrollü 226 şüpheli hakkındaki soruşturma tam bir yıl sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Temmuz 2019’da hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yargılamayı yapacak olan İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 25’i etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 226 şüpheli hakkındaki yargılamanın 17 Eylül 2019’da Silivri’de yapılmasına karar verdi.
125 kişinin mağdur ve müşteki olarak yer aldığı iddianamenin bir numaralı müştekisi ise örgüte 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan oldu. Saçan, iddianamede de yer verilen ifadesinde, 1999’da yapılan operasyonun ardından kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu ve davalar açıldığını anlattı. Saçan, “Tarkan Yavaş içerisinde sicil ve özlük bilgilerimin bulunduğu bir dosyayı soruşturmayı yürüten FETÖ’cü savcılara teslim etti ve 1999 operasyonunu Ergenekon Örgütü adına yaptığımı iddia ederek şikâyetçi oldu” dedi.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE OLDU

İddianamede, örgüt üyelerinin teknik takibe takılmamak için kendi aralarında geliştirdikleri şifreli konuşmalar da deşifre oldu. Örgüt üyeleri, ağlarına düşürdükleri kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili, “Yemek yiyelim”, “Tatlıyı aldım geliyorum”, “Tatlım var, gel ikram edeyim”, “Senin şu kitabı okuyabiliyor muyuz abi?” veya “Senin katalogları inceleyebilir miyim?” gibi şifreli konuşmalar yapıyordu. Örgüt içerisindeki görüşmelerde erkeklerin Adnan Oktar’a “abi”, kadınların ise “Adnan” diye hitap ettiği ancak telefonda teknik takibe takılmamak amacıyla telefonda konuşan herkesin Adnan Oktar için “dayı”, “amca” gibi kelimeler kullandıkları tespit edildi.

24 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Oktar’ın da arasında bulunduğu 226 şüpheliye 24 suçlama ise şöyle: ‘Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet etmek, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişilerin verilerinin kaydedilmesi, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma.’

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