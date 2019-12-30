Yılbaşı gecesine saatler kala pek çok soru işareti gündeme geldi. 2020 yılına girilecek olan 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayacak olan gece öncesi binlerce kişi "Yarın bankalar açık mı?", "31 Aralık’ta bankalar tatil mi?" gibi sorulara yanıt arıyor.

BANKALAR YILBAŞINDA AÇIK MI?



Bu yıl 01 Ocak 2020 tarihi çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak Çarşamba günü başta okullar olmak üzere tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak. Havale ve EFT gibi çeşitli para gönderim işlemleriniz de bir ertesi gün olan 2 Ocak gününde hesaplara yansıyacak. Peki, 31 Aralık'ta bankalar açık olacak mı?

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek. Bankalar da tam gün açık olacak.