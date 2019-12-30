Yarın 31 Aralık'ta eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

31 Aralık öncesinde devlet dairelerinin mesai durumu gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de eczaneler ve sağlık ocakları oldu. 1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Peki, 31 Aralık’ta yani yarın eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?



Bu yıl 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Ancak 31 Aralık resmi olarak tatil değil. Yani okullar açık olacağı gibi özel bir izin söz konusu değilse herkes işe gidecek.



YILBAŞI TATİL Mİ?



1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Bu sene yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.



