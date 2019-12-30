Yarın (31 Aralık) PTT ve kargolar açık mı? PTT ve kargolar yarın çalışıyor mu?

31 Aralık yılbaşı öncesi en fazla merak edilen konulardan biri de PTT ve kargoların çalışma durumu oldu. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar PTT ve kargoların yarınki çalışma durumuna göre hareket edecekler. Peki, yarın kargolar açık mı? PTT'ler 31 Aralık Salı günü çalışıyor mu? İşte, o konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YARIN KARGOLAR VE PTT'LER AÇIK MI?

Resmi tatil takvimi içerisinde 1 Ocak 2020 tatil olarak ifade edilirken 31 Aralık 2019 gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın PTT’ler ve kargolar normal saatlerinde çalışacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.