Yarın (30 Ağustos) otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın tüm yurtta çeşitli etkinlikler çerçevesinde kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olan bu günün 97. yılında, İETT toplu taşımalardan faydalanacak olan vatandaşlar, yarın otobüs ve metroların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta (yarın) otobüs, metrobüs, tramvay ve metrolar ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Türkiye tarihi açısından büyük öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'da ikamet eden ve toplu taşımaları kullanacak olan vatandaşlar, İETT'lerin tarifeleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına başladı. İşte, 30 Ağustos İETT ücret tarifesi hakkında merak edilenler.
YARIN İETT'LER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak.
İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.
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