Yarın (30 Ağustos) Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul işlem görüyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene hafta içine denk gelmesi dolaysıyla, ekonomi takipçileri, yarın Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle yatırım ve finans işlemleri olan vatandaşlar, 30 Ağustos'ta Borsa İstanbul'un çalışıp çalışmadığına göre hareket edecekler. Peki, Yarın (30 Ağustos) Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul işlem görüyor mu? İşte, o konular hakkında bilgiler.
Bugün Borsa İstanbul açık mı sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği 30 Ağustos Borsa İstanbul açık mı sorusuna internet üzerinden cevap aranıyor. Peki, yarın Borsa İstanbul işlem görecek mi? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylar.
BORSA İSTANBUL YARIN AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 30 Ağustos Cuma gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatillerde iznin tamamını kullanan Borsa İstanbul, idari tatillerde ise bu özel bankaların çalışıyor olması dolayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Dolayısıyla borsa işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle sürdürebilecek.
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