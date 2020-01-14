Yarın (15 Ocak) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Türkiye geneli il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KIRKLARELİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 13°C

Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ÇANKIRI -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KONYA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Az bulutlu