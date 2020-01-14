Yarın (15 Ocak) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Türkiye geneli il il hava durumu
Çarşamba günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika tahminlerine göre merak ediliyor. Ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağış sürerken vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde yağmur yağıp yapmayacağını araştırıyor. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 15 Ocak Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KIRKLARELİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 13°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ÇANKIRI -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KONYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ZONGULDAK 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -10°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu
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