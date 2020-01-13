Yarın (14 Ocak) hangi illerde okullar tatil? Artvin, Kars ve Van'da yarın okullar tatil mi?

Ülkenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışıyla beraber, ulaşım bazı kentlerde olumsuz etkilendi. Eğitim ve öğretimin etkilendiği Van'da pazartesi günü okullara ara verildi. Şimdi gözler 14 Ocak son dakika kar tatili haberlerinde. Peki, yarın okullar tatil mi? Salı günü nerelerde okullar tatil? İşte, 14 Ocak son dakika kar tatili haberleriyle ilgili bilgiler.

YARIN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği'nden yarın okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Artvin ve Kars için de henüz kar tatili duyurusu gelmedi. 14 Ocak kar tatili haberleri geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KARS'TA YOĞUN KAR MESAİSİ

Kars’ta belediye işçilerinin, kar temizleme mesaisi başladı. Kentte önceki gün yağan karın ardından Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırım ve yolların karını temizledi.

Vatandaşların mağdur olamaması için yoğun bir çalışma içine giren Belediye, kar ve buz timi oluşturdu. İşçiler, gruplar hainde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme ve buz kırma çalışması yapıyor. Ekipler, küreklerle kaldırımların karını temizliyor. Yol kenarına yığılan karlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarılıyor.

Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Fiakbey Caddesi olmak üzere, Atatürk, Kazmpaşa, İnönü, GAMP, Haydar Aliyev ve Cumhuriyet cadde ve kaldırımlarının karını temizleyerek vatandaşların temiz kaldırımlarda yürümesine imkan sağladı.

Belediye karla mücadele ekiplerinin mahalle ve sokaklarda da karla mücadele çalışması yaptığı öğrenildi.