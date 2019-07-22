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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- 
22.07.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

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Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı ’Dupuy De Lome’ adlı zırhlı istihbarat gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. ABD ve Yunanistan donanmalarına ait birer savaş gemisi de aynı saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz’de yapılan ’Sea Breeze 2019’ tatbikatına katılan Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı ’Dupuy De Lome’ adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden bugün saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, Ege Denizine yol aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

ABD TRANSFER GEMİSİ

ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

YUNAN GEMİSİ GEÇTİ

Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti


Marmara Denizi yönünden boğaza giren P70 bordo numaralı "HS Grigoropoulos" adlı gemi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

 

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