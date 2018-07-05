Yarım saat süren dehşet... Can pazarı yaşandı, 34 kişi camlardan çıkarıldı

Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu’nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Konya’dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde Eskişehir’e 20 kilometre mesafede yangın çıktı.

Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul’a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.