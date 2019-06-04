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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Yarım kalan hesabı vereceğiz'

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'Yarım kalan hesabı vereceğiz'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “23 Haziran’da laf değil iş konuşacak, icraat konuşacak. Laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır” dedi.

Binali Yıldırım, Ramazan ayının son iftarını Küçükçekmece’de vatandaşlarla birlikte yaptı. İftara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve vatandaşlar katıldı. İftar programında konuşan Yıldırım, “Bütün vatandaşlarıma, İstanbullu hemşerilerime, huzurlu güzel bir bayram geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’na yarın idrak ediyoruz. Daha sonra Kurban Bayramı var biliyorsunuz, ama unutmayın iki bayram arasında bir bayram daha var 23 Haziran Bayramı hazır mısınız? Bu sefer artık sandıklara sahip olacağız, oylarımızı hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 günümüz var unutmayın 20 gün sonra köyüne gidenler, Anadolu’ya gidenler, tatile gidenler mutlaka geri dönecek. Burada yarım kalan hesabımızı vereceğiz” dedi.

TÜRKİYE AŞIĞIYIM

31 Mart’ta yapılan seçimlerin oldu bittiye geldiğini, 23 Haziran’da bunun yapılmaması için elinden geleni yapacaklarını belirten Binali Yıldırım, “Ben Türkiye aşığı bir insanım. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüm. Binali Yıldırım demek tecrübe, hizmet ne demektir, proje demektir. Marmaray demektir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demektir, hızlı tren demektir, dünyanın en büyük havaalanı demektir. 23 Haziran’da laf değil iş konuşacak, icraat konuşacak. Laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

FEVKALADE TALİHSİZ BİR KARAR

YSK’nın kararını değerlendiren Binali Yıldırım şöyle dedi: “Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur.”

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