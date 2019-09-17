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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yarım gözden iki göz yapıldı

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Yarım gözden iki göz yapıldı

İngiltere’de 20 yıl önce bir asit saldırısında sol gözünün tamamını sağın da yarısını kaybeden adam, mucizevi bir yöntemle iki gözüne de kavuştu. Tamamı 20 yıl süren prosedürde, yarısı sağlıklı gözden hücreler alındı, İtalya’da bir merkezde çoğaltıldı ve sonunda nakledilerek iki gözün de görmesi sağlandı.

İngİltere’nin başkenti Londra’da henüz 18 yaşındayken bir asitli saldırıda sol gözünü kaybeden James O’Brien (44), geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu. İngiltere’de O’Brien’ın sağlıklı gözünden alınan hücreler, İtalya’nın Modena kentinde bir tıp laboratuvarında çoğaltılarak diğer gözüne nakledildi. Son operasyonu gerçekleştiren Moorfields Eye Hospital’dan Dr. Saj Ahmad, BBC’ye yaptığı açıklamada, O’Brien’ın sağ gözünden alınan 2 mm’lik parçanın, tedavinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Yarım gözden iki göz yapıldı

Tamamı 20 yıl süren tedavi sonucu, James O’Brian’ın yarısı harap olmuş sağ gözünden alınan sağlıklı hücrelerle hem tamamı görmeyen sol göz hem de yarısı işlev gören sağ göz tamamen görmeye başladı.

Ahmad, tamamı 20 yıl süren tedavinin ikinci aşamasında ise problemli gözün yaralı kısmının alındığını ifade etti. Aynı tedavinin başkalarına da uygulanmasını ümit eden James O’Brien, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın bu tedaviyi uyguladığı ilk hasta olma özelliği taşıyor. O’Brien, kızı Lisa’nın okulda yazdığı bir yazıda babasının gözünün iyileşmesini istediğini yazdı. O’Brien, “Şimdi kızıma dileğinin gerçekleştiğini söyleyebilirim” dedi.

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