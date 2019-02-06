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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Parasını istedi dayak yedi... Yargıya taşınan kavgada karar çıktı 

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Parasını istedi dayak yedi... Yargıya taşınan kavgada karar çıktı 

Denizli’de aynı aileden 5 kişi, 24 yaşındaki genci dükkanında dövdü. Yargıya taşınan olayda, saldırganlardan ikisi para cezası alırken 3’üne ceza verilmedi. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, kavgayla ilgisi olmadığı öne sürülen dükkan sahibi gencin baba da ceza aldı. 

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  • Parasını istedi dayak yedi
  • Parasını istedi dayak yedi
  • Parasını istedi dayak yedi
  • Parasını istedi dayak yedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 2016 yılının Ekim ayında Çal ilçesi Dayılar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Osman Varol (24), dükkanının önünde beklerken kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği K.Ş.’yi görüp parasını istedi. İkili para alışverişi için dükkanın içerisine girdi.

K.Ş.’nin paraları vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olaya, K.Ş.’nin kapıda bekleyen oğlu F.Ş. de dahil oldu. Baba oğul iddiaya göre içeride Varol’a saldırdı. Ardından K.Ş.’nin diğer oğlu İ.Ş, yeğeni İ.Ş., kardeşi H.Ş. kavgaya dahil olarak Varol’un üzerine gitti. 

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN BABA CEZALANDIRILDI

Olayı, jandarma ekiplerine bildiren ve ardından kendisine saldıran şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan Varol, hastaneye giderek darp raporu aldı. Çal Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki sene süren davada, kavga anının güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen mahkeme, K.Ş., ile oğlu F.Ş.’ye bin 500’er TL para cezası verirken, kavgaya sonradan dahil olan K.Ş.’nin oğlu İ.Ş., yeğeni İ.Ş. ve kardeşi H.Ş.’ye herhangi bir ceza vermedi.

Mahkemede, olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne süren Osman Varol’un babası Bilal Varol (50) ise mahkeme tarafından bin 600 TL para cezasına çarptırıldı. 

“PARAYI MASANIN ÜZERİNE ATTI”

5 kişinin dükkanında kendisini darp ettiğini öne süren Baba Bilal Varol, "Oğlum köy muhtarından bakkal alacağını istemiş. Tartışma çıkıyor ve gelip dövüyorlar. Ben kavganın içinde değildim, beni suçlu buldular" dedi. Darp edildiğini ifade eden Osman Varol ise, "Ben parayı istedim, masanın üstüne attı. Tartışma başladı. Oğlu geldi, onunla da tartıştık. Sonra 5 kişi gelip bana saldırdılar" diye konuştu.

Konuyla ilgili H.Ş. ise herhangi bir açıklama yapmadı. 

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde dükkana koşarak 5 kişinin girdiği görülüyor. Ardından bakkal içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerinde ise, K.Ş. Varol’a borcu olan parayı veriyor ve ardından ikili arasında tartışma çıkıyor. Tartışmanın ardından içeri K.Ş.’nin oğlu F.Ş.’nin giriyor. K.Ş. ilk başta oğlunu uzaklaştırmaya çalışsa da ardından Varol’a kendisi de saldırıyor.

Olaydan sonra, içeri üç kişinin daha girerek kargaşa anında Varol’un üzerine gittiği görülüyor. Sonrasında içeri giren başka kişiler kavgayı ayırıyor. 

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