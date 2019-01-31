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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de

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Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinin iş bölümüne ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu, hukuk ve ceza dairelerinin iş durum çizelgelerini inceledi.

Bu kapsamda Kurulca hazırlanan iş bölümü karar tasarısı oy birliğiyle onaylandı. Alınan karar doğrultusunda, hukuk daireleri için yapılan görevlendirmeler şöyle:
"1. Hukuk Dairesi "Gayrimenkul mülkiyeti, tapu sicili", 2. Hukuk Dairesi "Aile hukuku", 3. Hukuk Dairesi "Sebepsiz zenginleşme, kusursuz sorumluluk, abonelik sözleşmeleri, adi ortaklık, aile hukuku", 4. Hukuk Dairesi "Haksız fiil tazminatı", 5. Hukuk Dairesi "Kamulaştırma, devlet tarafından mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat", 8. Hukuk Dairesi "Zilyetlik, miras, icra ve iflas hukuku", 9. Hukuk Dairesi "İş hukuku", 10. Hukuk Dairesi "Sosyal güvenlik hukuku", 11. Hukuk Dairesi "Ticaret ve sigorta hukuku", 12. Hukuk Dairesi "İcra ve iflas hukuku", 13. Hukuk Dairesi "Sözleşme ve tüketici hukuku", 14. Hukuk Dairesi "Şahsi haklar, sınırlı ayni haklar, kamu orta malları, gayrimenkul mülkiyetinin sınırları, ortaklığın giderilmesi, miras", 15. Hukuk Dairesi "Eser sözleşmeleri", 16. Hukuk Dairesi "Kadastro hukuku", 17. Hukuk Dairesi "Trafik kazaları, sigorta hukuku", 19. Hukuk Dairesi "Ticaret ve bankalar hukuku", 20. Hukuk Dairesi "Orman hukuku, hakimin reddi, merci tayini", 21. Hukuk Dairesi "Sosyal güvenlik hukuku", 22. Hukuk Dairesi "İş hukuku", 23. Hukuk Dairesi "Ticaret ve kooperatifler hukuku."

Toplantıda, ceza daireleri için de görevlendirmeler yapıldı.

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