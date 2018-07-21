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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
21.07.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan tahliye talebine ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yargıtay'dan tahliye talebine ret

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, yeniden CHP’den milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki ‘gizli bilgileri açıklamaktan’ 5 yıl 10 hapse mahkûm olduğu davanın ‘yasama dokunulmazlığı’ nedeniyle durması talebini önceki gün reddetti.

 Adli tatilden bir gün önce verilen karar dün UYAP’a yüklendi. Durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla hapse çarptırılan Berberoğlu’nun temyiz yargılaması tutuklu ve genel yargılama hükümlerine göre devam edecek. Berberoğlu’nun temyiz dosyasının esastan incelemesi ise dün adli tatil başladığı için eylüle kalabilecek. Tahliye talebi de bu aşamada ele alınacak. Yargıtay kararında, Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle yeniden yasama dokunulmazlığına kavuşamayacağı vurgulandı. Kararda, soruşturmanın Berberoğlu’nun milletvekili seçilmesinden sonra başladığı, Meclis kararı olmadan anayasadaki geçici 20’nci madde ile bir kereliğine ‘kendiliğinden kalktığı’, ‘suçüstü halinin kabulünün mümkün olmadığı’ ve ‘devlet sırrı’ niteliğindeki ‘gizli bilgileri açıklama’ suçunun dokunulmazlık açısından bir ‘istisnaya tabi olmamasını’ ve genel yargılama hükümlerinin uygulanması gerektiğini gerekçe gösterdi.

PROF. ŞENTOP’LU MUHALEFET ŞERHİ
24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu’nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurarak, yargılandığı davanın durmasını ve tahliyesini istemişlerdi. 19 Temmuz’da Daire, 1’e karşı 4 oyla davanın durması talebini reddetti. Muhalif üye Yusuf Hakkı Doğan, kararını, dönemin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un “Anayasa 83/4’e göre tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” sözlerine dayandırdı. Doğan, “Ceza onaylansa bile yasama dokunulmazlığı kurumu gereğince derhal bırakılmak zorundadır. Bu yasal ve anayasal zorunluluktur” dedi. 

'ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM'
Berberoğlu, Yargıtay’ın kararını kendisini ziyaret eden Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla değerlendirdi: “Yargıtay kararını şaşkınlıktan çok kendim ve hukuk adına üzüntüyle karşıladım. Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, ‘Vatan Sağ olsun’ diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Bugüne kadar uğradığım ve gelecekte uğramam çok muhtemel yeni hukuksuzluklara karşı, kaçınılmaz olarak ailem ve partimden bağımsız vermem gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımı saygıyla duyuruyorum.”

'ADALETİN OLMADIĞINI TESCİLLEYEN BİR KARAR'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararını şöyle değerlendirdi: “Enis Berberoğlu kararı, Türkiye’de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamento’daki görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini, hiçbir yoruma yer vermeyecek açıklıkta dile getiriyor ama Yargıtay’ın ilgili dairesi, bir yargıcı hariç tutuyorum, ‘Ben Parlamento’yu, Parlamento’nun çıkardığı yasayı da Anayasa’yı da dinlemem, ben istediğimi yaparım’ yollu bir karar verdi. Bu, Yargıtay’da adaletin olmadığını, Yargıtay’ın adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Umuyorum bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir ve yargıya olan güven yeniden inşa edilir.” / Mesut Hasan BENLİ

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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