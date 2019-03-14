Yargıtay’dan siyasete ‘hoşgörü’ kararı
Yargıtay, Twitter hesabında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “IŞİD sever” dediği için eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün’e verilen mahkûmiyet kararını bozdu. Kararda, “İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çağdaş olduğuna inandığımız ülkemizde, varlığına her koşulda güvendiğimiz hukuk sistemimizde, özgür bireylerden oluşan özgür bir toplum olmak adına daha hoşgörülü ve geniş bakış açısına sahip olmak gerekmektedir” denildi.
Davutoğlu’nun şikayeti üzerine Aygün hakkında “Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, Aygün’e bir yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Aygün’ün avukatı Murat Yılmaz’ın temyizi üzerine dava dosyası Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararının onanması yönünde tebliğname hazırladı. Ancak Yargıtay, her iki suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararın bozulmasına hükmetti.
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