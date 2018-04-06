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    Yargıtay'dan Özbizerdik'e kötü haber

    AA
    06.04.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Şişli'deki bir rezidansta iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin davada, İsmail Onur Özbizerdik hakkında yerel mahkemenin beraat yönünde verdiği direnme kararını bozdu.

    Şişli'deki bir rezidansta 22 Haziran 2009'da, iş adamı Fatih Mehmet Edremit'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Hasan Heybetli'yi, “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmış, diğer sanıklar İsmail Onur Özbizerdik ile Bülent Zara'nın ise beraatine karar vermişti.

    Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Hasan Heybetli'ye verilen 25 yıl 10 ay hapis cezası ve sanık Bülent Zara hakkındaki beraat kararını onamış, diğer sanık Onur Özbizerdik hakkındaki beraat kararını ise bozmuştu.

    Yargıtay 1. Ceza Dairesinin gerekçesinde, Özbizerdik'in sanık Heybetli ile “fikir ve irade birliği içinde hareket ederek, eylem üzerinde ortak hakimiyet kurduğunun anlaşıldığı” belirtilerek, bu nedenle Özbizerdik'in kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

    Yargıtayın bozma kararı sonrası dosya tekrar İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Mahkeme, Özbizerdik hakkında verdiği beraat kararında direndi.

    BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

    Yerel mahkemenin direnme kararına bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

    Başsavcılığın itirazı üzerine dosya tekrar Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Yerel mahkemenin direnme gerekçesini yerinde görmeyen Daire, direnme konusunda bir karar vermek üzere dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderdi.

    Kurul, yerel mahkemenin Özbizerdik'in beraatine ilişkin direnme kararını bozdu.

    Etiketler: yargıtay kararı , Fatih Edremit cinayeti , gündem
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