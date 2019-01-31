Yargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz
GeriGündem Yargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Yargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz

Yargıtay, sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle evi basılarak, bilgisayarlarına imaj ve kopyalama işlemi yapılmadan el konulan öğrenciye tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, arama kararının ölçüsüz bir şekilde uygulandığına dikkat çekildi.

Dava dosyasına göre, üniversite öğrencisi Duygu Yiğit, 2015 yılında kendisine ait Twitter hesabından yayınladığı mesajla dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

BİLGİSAYARLARA EL KOYULDU

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce, Yiğit’in evinde arama yapılarak ele geçirilen teknik incelemeye tabi internete girilebilen tüm elektronik cihazları üzerinde CMK 134. Maddesi (Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma) gereğince inceleme yapılmasına ve kopya çıkartılmasına karar verildi.

22 Ocak 2015’te Yiğit’in evindeki aramada iki adet bilgisayar ve bir telefona el koyuldu. Bilgisayarlar ve telefondan 5 Şubat 2015’te imaj alma işlemi yapıldı.

HAKARETTEN TAKİPSİZLİK

Bilgisayarlar ve cep telefonu yaklaşık bir aylık aradan sonra 16 Şubat 2015 tarihinde Yiğit’e iade edildi. “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan soruşturma yapılan Yiğit hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından Yiğit’in avukatı Kenan Maçoğlu, usulsüz arama/el koyma işlemleri yapıldığı gerekçesiyle, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

ÖLÇÜSÜZ ARAMA YAPILDI

Yerel mahkeme, tazminat talebini reddetti. Karar Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi örnek bir karara imza attı: “Davacıya ait bilgisayarların imajlarının alınarak davacıya iadesi yerine, bahse konu bilgisayarlara 22 Ocak 2015 tarihinde el koyularak ancak 16 Şubat 2015 tarihinde davacıya iade edilmesi suretiyle arama kararının ölçüsüz şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle davacı lehine makul bir miktar manevi tazminata hükmolunması gerekmektedir.”

Yargıtay’ın kararı üzerine Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Ocak’taki duruşmada Yiğit’e 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Tacizciyi tek yumrukla yere sermişti... O anları anlattı

Flaş açıklama: Kabul edilemez

"RTÜK'ün cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmaktır"