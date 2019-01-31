Yargıtay'dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz
Yargıtay, sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle evi basılarak, bilgisayarlarına imaj ve kopyalama işlemi yapılmadan el konulan öğrenciye tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, arama kararının ölçüsüz bir şekilde uygulandığına dikkat çekildi.
Dava dosyasına göre, üniversite öğrencisi Duygu Yiğit, 2015 yılında kendisine ait Twitter hesabından yayınladığı mesajla dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.
BİLGİSAYARLARA EL KOYULDU
Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce, Yiğit’in evinde arama yapılarak ele geçirilen teknik incelemeye tabi internete girilebilen tüm elektronik cihazları üzerinde CMK 134. Maddesi (Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma) gereğince inceleme yapılmasına ve kopya çıkartılmasına karar verildi.
22 Ocak 2015’te Yiğit’in evindeki aramada iki adet bilgisayar ve bir telefona el koyuldu. Bilgisayarlar ve telefondan 5 Şubat 2015’te imaj alma işlemi yapıldı.
HAKARETTEN TAKİPSİZLİK
Bilgisayarlar ve cep telefonu yaklaşık bir aylık aradan sonra 16 Şubat 2015 tarihinde Yiğit’e iade edildi. “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan soruşturma yapılan Yiğit hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından Yiğit’in avukatı Kenan Maçoğlu, usulsüz arama/el koyma işlemleri yapıldığı gerekçesiyle, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.
ÖLÇÜSÜZ ARAMA YAPILDI
Yerel mahkeme, tazminat talebini reddetti. Karar Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi örnek bir karara imza attı: “Davacıya ait bilgisayarların imajlarının alınarak davacıya iadesi yerine, bahse konu bilgisayarlara 22 Ocak 2015 tarihinde el koyularak ancak 16 Şubat 2015 tarihinde davacıya iade edilmesi suretiyle arama kararının ölçüsüz şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle davacı lehine makul bir miktar manevi tazminata hükmolunması gerekmektedir.”
Yargıtay’ın kararı üzerine Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Ocak’taki duruşmada Yiğit’e 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.
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