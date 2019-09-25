Yargıtay’dan iki HDP’li vekilin cezasına onama
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, KCK/Türkiye Meclisi’ne üye oldukları gerekçesiyle 134 kişi hakkında açılan davada verilen kararların temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, KCK’nın terör örgütü olduğuna hükmetti. Daire, 93 KCK sanığının cezasını onarken, 41 sanık hakkında verilen hükümleri bozdu.
48 sayfalık Yargıtay kararına göre, terör örgütü üyesi olmaktan 9 yıl hapis cezası alan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ile 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilen HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in mahkûmiyet kararları onandı. Yargıtay, Güven ve Farisoğlulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Onama kararı TBMM Genel Kurulu’nda okunursa iki HDP’linin milletvekilliği düşecek.
Kararda, Güven’in Demokratik Toplum Kongresi’ne konuşmacı olarak katılması, bu toplantılarda öldürülen terör örgütü mensuplarına saygı duruşunda bulunulması, öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katılması, Abdullah Öcalan için yapılan protesto gösterilerine katılması gibi bazı eylemleri örgüt üyeliğine delil olarak gösterildi.
HDP Van Milletvekili Tayyip Temel’e örgüt yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezası bozulurken, Temel’e örgüt üyeliği suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. HDP Milletvekili Pero Dündar hakkındaki 9 yıl mahkûmiyet kararı eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. HDP’li vekil Ebru Güney hakkındaki beraat kararı da onandı.
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