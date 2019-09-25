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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargıtay’dan iki HDP’li vekilin cezasına onama

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Yargıtay’dan iki HDP’li vekilin cezasına onama

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, KCK/Türkiye Meclisi’ne üye oldukları gerekçesiyle 134 kişi hakkında açılan davada verilen kararların temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, KCK’nın terör örgütü olduğuna hükmetti. Daire, 93 KCK sanığının cezasını onarken, 41 sanık hakkında verilen hükümleri bozdu.

48 sayfalık Yargıtay kararına göre, terör örgütü üyesi olmaktan 9 yıl hapis cezası alan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ile 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilen HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in mahkûmiyet kararları onandı. Yargıtay, Güven ve Farisoğlulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Onama kararı TBMM Genel Kurulu’nda okunursa iki HDP’linin milletvekilliği düşecek.
Kararda, Güven’in Demokratik Toplum Kongresi’ne konuşmacı olarak katılması, bu toplantılarda öldürülen terör örgütü mensuplarına saygı duruşunda bulunulması, öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katılması, Abdullah Öcalan için yapılan protesto gösterilerine katılması gibi bazı eylemleri örgüt üyeliğine delil olarak gösterildi.

HDP Van Milletvekili Tayyip Temel’e örgüt yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezası bozulurken, Temel’e örgüt üyeliği suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. HDP Milletvekili Pero Dündar hakkındaki 9 yıl mahkûmiyet kararı eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. HDP’li vekil Ebru Güney hakkındaki beraat kararı da onandı. 

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