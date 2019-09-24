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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.09.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan çok sert açıklama!

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Yargıtay'dan çok sert açıklama!

Yargıtay’dan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik adli işlemlerin, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapıldığı belirtilerek, "Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargıtay Başkanlığından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadeleye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yargıtayın FETÖ'ye yönelik karar ve uygulamalarının bazı basın ve yayın organlarında değerlendirilme ve yorumlama şekli dikkate alınarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zorunlu görüldüğü belirtildi.

Yargıtayın, "15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik güçlü bir refleks gösterdiği, söz konusu örgüt ile iltisaklı üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırdığı" belirtilen açıklamada, bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen "çekilmeye davet" yaptırımının uygulandığı vurgulandı.

İçlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleriyle emekli olanlar da dahil bu süreçte toplam 141 kişinin Yargıtay ile ilişiğinin kesildiği hatırlatılan açıklamada, bunun dışında ceza soruşturmalarının da büyük bir titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Eski yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 164 kişi hakkında fezleke düzenlendiği, bunlardan 163'ü hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dava açıldığına işaret edilen açıklamada, bu davalardan 1 kişinin beraat ettiği, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 123 kişinin mahkum olduğu, 36 kişi hakkındaki yargılamaların ise devam ettiği kaydedildi. Halen 32 eski Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Yargıtay Başkanlığına çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarlar büyük bir titizlikle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlarla ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

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