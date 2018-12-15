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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
15.12.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Yargıtay’dan çok kritik ByLock adımı! Bundan sonra...

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Yargıtay’dan çok kritik ByLock adımı! Bundan sonra...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda karar verilmesinde yol gösterecek teknik analiz çalışması yaptı. Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin analiz çalışmasından faydalanılacağı, yapılan teknik tespitlerin kararların verilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda karar verilmesinde yol gösterecek teknik analiz çalışması gerçekleştirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 26 Eylül 2017'de 16. Ceza Dairesinin "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e ByLock kullanımını da gerekçe göstererek "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası veren kararını onamış, ByLock kullanımının kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağına hükmetmişti.     

Bu kararın ardından FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler, incelemeler sonucunda çok sayıda kişinin tahliyesine karar vermişti.     

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı da örgüt üyeliğinde önemli deliller arasında sayılan ByLock kullanımıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalar, Mor Beyin tespiti ve resmi kurumların ellerindeki ByLock kullanıcısı listelerini güncellemeleri üzerine, adli yılın başında 2 tetkik hakimini konuyla ilgili teknik inceleme yapmak üzere görevlendirdi.     

İki tetkik hakiminin, yaklaşık 4 ay süren çalışmaları sonucu, ByLock ile ilgili yaşanan gelişmelerin detayları belirlendi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu toplanılan tüm bilgiler, 12 Aralık Çarşamba günü Ceza Genel Kurulu üyelerine sunuldu.     

Bilgilendirme, Ceza Genel Kurulu üyeleri için seminer çalışması şeklinde yapıldı. Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin analiz çalışmasından faydalanılacağı, yapılan teknik tespitlerin kararların verilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.     

 

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