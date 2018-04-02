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    Yargıtay'dan balkon demirleriyle ilgili emsal karar

    AA
    02.04.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, balkon demirleriyle ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay, hırsızların tırmanmasına yol açabilecek şekilde yaptırılan yatay balkon korkuluk demirlerinin sökülmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı

    İzmir'de alt kat komşusunun yaptırdığı balkon demirlerinden rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. Alt katında oturan komşusunun, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje yaptırdığından şikayet eden M.K, böylelikle komşusunun hırsızların kendi evine çıkmalarını kolaylaştırdığını iddia etti.
    Daha önce aynı şekilde başka dairelere hırsız girdiğini, huzurunun bozulduğunu, sabaha kadar uyuyamadığını ileri süren M.K, bu nedenlerle davalıya ait penceredeki yatay demir çubukların sökülmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istedi.

    İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme şikayetçiyi haklı buldu. Mahkemenin kararında, davalının bağımsız bölüm yatay balkon korkuluk demirlerini, bilirkişi asıl ve ek raporunda açıklandığı üzere baklava dilimi şekline dönüştürmesine, yatay (L) harfi şeklindeki ferforje korkuluklarının sökülmesine karar verildi.

    Mahkemece, davalıya söküm işlemi için bir aylık süre verildi. Bir ay içinde yaptırmaması halinde, ferforjelerin tümüyle sökülerek, eski hale getirilmesine hükmedildi.

    Karar, davalı komşu tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi.

    Daire, usule ve kanuna uygun olan yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.

     

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    Etiketler: hırsızlık , balkon demiri , ferfoje , gündem
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