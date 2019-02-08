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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.02.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı

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Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin 10 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık için 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresi 10 Şubat'ta doluyor. Yargıtayın yeni başkanını belirlemek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Seçime mevcut başkan Cirit'in tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, yeniden başkan seçilmesi halinde yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi

Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti. 

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