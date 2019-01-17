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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.01.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Son dakika.. Yargıtay'da 3 dairenin yeni başkanları seçildi

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Son dakika.. Yargıtay'da 3 dairenin yeni başkanları seçildi

Yargıtay'da, üç dairede başkanlarının yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı. 1. Ceza Dairesi Başkanlığına Ali Altınkaya, 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Osman Atalay, 15. Ceza Dairesi Başkanlığına Sami Öztürk seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, 1. Ceza Dairesi Başkanlığına Ali Altınkaya, 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Osman Atalay, 15. Ceza Dairesi Başkanlığına Sami Öztürk seçildi.

Özgeçmişler

Ali Altınkaya, 1956'da Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981'de mezun olan Altınkaya, Kayseri hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Eskişehir, Gerger, Hassa, Gülyalı hakimliği, Sakarya ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ali Altınkaya, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi. Altınkaya, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimle Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi.

Osman Atalay, 1967'de Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990'da mezun olan Atalay, Konya hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Nizip, Kadışehri, Eflani, Kahramanmaraş ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Atalay, 22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. "İnfaz Hukuk ve İlamların İnfazı" adlı kitabı ve çeşitli hukuk dergilerinden yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Atalay, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Sami Öztürk, 1965'te Safranbolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987'de mezun olan Öztürk, Karabük hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Tufanbeyli, Aydıntepe, Ilgaz ve Denizli Hakimliği görevlerinde bulunan Öztürk, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Öztürk, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 15. Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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